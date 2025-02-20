Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года
В числе главных строек на 2025–2026 годы мэр Москвы Сергей Собянин назвал северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ» и новый многопрофильный комплекс детской больницы св. Владимира. Кроме того, по его словам, важными строительными проектами станут реконструкция Московского ипподрома, Национальный космический центр и новые корпуса МГОБ №62 в «Сколково».
В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что в 2024 году основной задачей оставалось создание «сбалансированной городской среды», развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также строительство домов по программе реновации.
Собянин добавил, что за прошлый год в столице ввели в эксплуатацию более 14 млн квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 млн – жилье.
Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в Центральном административном округе почти две тысячи семей воспользовались сервисом «Помощь в переезде».
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