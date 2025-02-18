Эксперт Ручьев: Новостройки могут подорожать на 30-40%
Новостройки в России могут подорожать на 30-40% в 2025 году, считает глава компании «Основа» Александр Ручьев. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметил, что на цены повлияют рост себестоимости строительства и сроков реализации проектов, их сокращение на рынке и как следствие дефицит предложения. Кроме того, на стоимости новостроек может сказаться отток денег с депозитов.
«Мы находимся в такой парадигме, что рост цены неизбежен... Строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. К концу года мы ожидаем, что произойдет удорожание в рублевых ценах на 30-40%», — заявил Ручьев.
По его мнению, сейчас рынок находится на минимуме, и дальнейшего падения спроса не предвидится.
Между тем стало известно, что в январе объем продаж квартир в новостройках по договорам долевого строительства упал на 19%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нефтеперекачивающая станция на Кубани серьезно повреждена
- СМИ: В России 13,8% жителей сдают экзамен по вождению с первой попытки
- Эксперт Ручьев: Новостройки могут подорожать на 30-40%
- Котяков рассказал о сбалансированном календаре праздников на 2025 год
- В Москве завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей»
- Мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг»
- Винник опроверг, что в США ему грозили 200 лет тюрьмы
- Армия России освободила Ямполовку в ДНР
- СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды
- Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru