Эксперт Ручьев: Новостройки могут подорожать на 30-40%

Новостройки в России могут подорожать на 30-40% в 2025 году, считает глава компании «Основа» Александр Ручьев. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что на цены повлияют рост себестоимости строительства и сроков реализации проектов, их сокращение на рынке и как следствие дефицит предложения. Кроме того, на стоимости новостроек может сказаться отток денег с депозитов.

«Мы находимся в такой парадигме, что рост цены неизбежен... Строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. К концу года мы ожидаем, что произойдет удорожание в рублевых ценах на 30-40%», — заявил Ручьев.

По его мнению, сейчас рынок находится на минимуме, и дальнейшего падения спроса не предвидится.

Между тем стало известно, что в январе объем продаж квартир в новостройках по договорам долевого строительства упал на 19%.

