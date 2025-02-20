Овчинский: 85% семей в ЦАО воспользовались помощью города при переезде по реновации

С начала реализации программы реновации в Центральном административном округе почти две тысячи семей воспользовались сервисом «Помощь в переезде», рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей. Из них почти две тысячи, это 85%, воспользовались помощью города при переезде. Благодаря сервису «Помощь в переезде» жители могут бесплатно вызвать грузчиков и грузовой автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую», - отметил он.

Сервисом «Помощь в переезде» можно воспользоваться онлайн, оставив заявку на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек. Услугой могут воспользоваться все жители, которые заключили договор на новое жилье по реновации.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который приступил к переселению по реновации. Программа была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации в два раза.

