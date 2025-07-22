Собянин назвал больницы Москвы, при которых откроются центры женского здоровья
В Москве на смену устаревшему формату женских консультаций приходят центры женского здоровья. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на сегодняшний день в Москве уже работают 11 таких центров, оснащённых новейшим оборудованием, в которых женщины могут получать профильную помощь в течение всей жизни.
Собянин указал, что до конца 2025 года планируется завершить создание ещё пяти центров на базе ГКБ имени В.В. Вересаева на Лобненской улице, ГКБ имени С.С. Юдина на улице Медиков, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева на улицах Печорской и Касаткина, ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой на улице Теплый Стан.
Градоначальник добавил, что дальнейших планах московских властей открытие ещё более 10 центров женского здоровья в разных районах города.
Ранее Собянин заявил, что клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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