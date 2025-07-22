Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году
Модернизация ещё двух корпусов ГКБ им. Вересаева завершится в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в обновлённом здании корпуса №12 будет открыт родильный дом, включающий приёмное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности и обсервационный бокс, отделение гинекологии и стационар кратковременного пребывания.
Также предусмотрены акушерские физиологические отделения для совместного пребывания матерей с новорождёнными, родильное отделение с индивидуальными родовыми боксами, семь разнопрофильных операционных.
«Размещение роддома на территории крупной многопрофильной больницы поможет использовать все имеющиеся медицинские ресурсы для матерей и новорождённых», - написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в корпусе №3 ГКБ им. Вересаева после модернизации будет работать Центр женского здоровья.
Ранее Собянин заявил, что в Басманном районе Москвы после реконструкции снова заработал филиал № 1 городской поликлиники № 46 на улице Казакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru