Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

По его словам, в обновлённом здании корпуса №12 будет открыт родильный дом, включающий приёмное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности и обсервационный бокс, отделение гинекологии и стационар кратковременного пребывания.

Также предусмотрены акушерские физиологические отделения для совместного пребывания матерей с новорождёнными, родильное отделение с индивидуальными родовыми боксами, семь разнопрофильных операционных.

«Размещение роддома на территории крупной многопрофильной больницы поможет использовать все имеющиеся медицинские ресурсы для матерей и новорождённых», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в корпусе №3 ГКБ им. Вересаева после модернизации будет работать Центр женского здоровья.

Ранее Собянин заявил, что в Басманном районе Москвы после реконструкции снова заработал филиал № 1 городской поликлиники № 46 на улице Казакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

