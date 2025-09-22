Собянин: Началось строительство образовательного комплекса в Хорошевском районе

В Хорошевском районе Москвы стартовало строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый комплекс станет частью территории «Большого Сити». В его состав войдут школа для 700 учеников и детский сад для 300 воспитанников, а центральную часть займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом.

«Внутри оборудуем инновационные пространства, которые создадут комфортную среду для учебы, творчества и спорта», — написал Собянин.

Градоначальник отметил, что территорию рядом с комплексом озеленят, а также оборудуют беговые дорожки и места для отдыха, зону с площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
