Собянин: Началось строительство образовательного комплекса в Хорошевском районе

По его словам, новый комплекс станет частью территории «Большого Сити». В его состав войдут школа для 700 учеников и детский сад для 300 воспитанников, а центральную часть займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом.

«Внутри оборудуем инновационные пространства, которые создадут комфортную среду для учебы, творчества и спорта», — написал Собянин.

Градоначальник отметил, что территорию рядом с комплексом озеленят, а также оборудуют беговые дорожки и места для отдыха, зону с площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

Ранее Собянин заявил, что в Москве открылись четыре обновлённых спорткомплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».