Собянин: Началось строительство образовательного комплекса в Хорошевском районе
В Хорошевском районе Москвы стартовало строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новый комплекс станет частью территории «Большого Сити». В его состав войдут школа для 700 учеников и детский сад для 300 воспитанников, а центральную часть займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом.
«Внутри оборудуем инновационные пространства, которые создадут комфортную среду для учебы, творчества и спорта», — написал Собянин.
Градоначальник отметил, что территорию рядом с комплексом озеленят, а также оборудуют беговые дорожки и места для отдыха, зону с площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол.
Ранее Собянин заявил, что в Москве открылись четыре обновлённых спорткомплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
