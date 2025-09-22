Собянин: Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера
Реконструкцию Щукинского газопровода-дюкера завершили в Москве. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что это единственная магистраль высокого давления из 12 подводных дюкеров.
«Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов», — указал Собянин.
Дюкер был построен в начале 1960-х годов, его протяженность составляет 3,5 километра. Работы по реконструкции велись под руслом реки с использованием экологичных бестраншейных технологий. Благодаря этому воздействие на окружающую среду было минимальным. Обновленный газопровод прослужит более 40 лет.
Щукинский дюкер стал 11 объектом масштабной программы реконструкции газопроводов-дюкеров. АО «Мосгаз» реализует ее с 2018 года и планирует завершить до конца текущего года.
