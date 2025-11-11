Собянин: Началось строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского
В Москве на Большой Сухаревской площади стартовало строительство нового медицинского комплекса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, строящийся центр расположится на территории более 150 тысяч квадратных метров и станет самым крупным медцентром в России «из всех, которые сегодня строятся».
«Возможности Склифа значительно вырастут — радикально улучшится качество экстренной и плановой помощи», - отметил градоначальник, уточнив, что завершить строительство планируется в 2028 году.
Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков, в свою очередь, добавил, что в новом корпусе будут объединены все диагностические и лечебные возможности.
Ранее Собянин заявил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
