Ефимов: Около 20 медучреждений построили в ТиНАО за счет бюджета с 2017 года

Медучреждения суммарной площадью более 252 тысяч квадратных метров построили с 2017 года в ТиНАО по столичной Адресной инвестиционной программе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжаем активно развивать инфраструктуру здравоохранения в ТиНАО и создавать учреждения для оказания необходимой медицинской помощи горожанам всех возрастов. С 2017 года построили 19 объектов общей площадью свыше 252 тысяч квадратных метров. Среди новых медучреждений – пять детско-взрослых поликлиник, пять подстанций скорой медицинской помощи и Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка”. Его общая площадь составляет 186,7 тысячи квадратных метров. Крупнейший медицинский комплекс включает в себя корпус лучевой терапии, детский инфекционный, лечебно-диагностический и амбулаторный корпуса, а также перинатальный центр», — отметил вице-мэр.

В частности, пять подстанций скорой медицинской помощи построили в районах Филимонковский, Щербинка, Коммунарка и Бекасово, а также в Троицке. Все вместе они рассчитаны на 62 машино-места. Кроме того, в Новой Москве возвели современные детско-взрослые поликлиники.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, поликлиники оснащаются современным оборудованием, для удобства пациентов предусмотрена удобная навигация, все медучреждения приспособлены для маломобильных граждан. Суммарно поликлиники рассчитаны почти на 2900 посещений в смену, они расположены в районах Филимонковский, Щербинка и Коммунарка.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о будущем строительстве новых корпусов московских больниц.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

