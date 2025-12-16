Собянин: На Замоскворецкую линию метро вышел состав серии «Москва-2026»

Самый современный российский поезд серии «Москва-2026» вышел на Замоскворецкую линию московского метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Две трети трамваев в Москве станут беспилотными

По его словам, по сравнению с предшественниками у новых составов увеличенная площадь остекления на поручнях входной группы, обновлённый корпус камеры заднего вида и блок связи «пассажир — машинист».

Кроме того, в вагонах «Москва-2026» стоят сиденья без металлических стыков, количество воздуховодов для кондиционирования в потолочной части было увеличено.

«Москва-2026» сохранила все основные преимущества предыдущей серии... В сравнении с «Номерными» максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов «Москва-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Сергей СобянинПоездаМосковское МетроМетроМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры