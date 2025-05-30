Собянин: На ночных маршрутах с начала года совершено около 300 тысяч поездок

Работающая в Москве сеть ночных автобусных маршрутов охватывает почти 100 районов города. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, сеть включает 18 маршрутов — 16 ночных и два круглосуточных. Благодаря им москвичи и гости города могут вернуться домой после вечерних прогулок или рабочих смен.

«Первые ночные маршруты появились в Москве более 10 лет назад. За это время сеть значительно расширилась и продолжает развиваться», - уточнил мэр.

Градоначальник добавил, что каждую ночь городской транспорт используют около 3,5 тысячи раз, только с начала 2025 года на ночных маршрутах было совершено около 300 тысяч поездок.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в случае ДТП с городским автобусом следует обязательно вызвать ДПС, сообщает телеканал 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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