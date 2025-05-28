Собянин: Еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям

По его словам, в их числе причалы и зарядные станции для речного электротранспорта, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, новые станции метро.

Градоначальник указал, что в 2025 году к энергосетям планируется подключить жилые дома и строительные площадки в рамках программы реновации, строящийся Дворец спорта «Спартак», соцобъект на территории инновационного центра «Сколково».

Что касается дополнительных мощностей, то в текущем году их получат олимпийский комплекс «Лужники», киностудия Горького и кинопарк «Москино», больницы имени Вересаева и имени Иноземцева.

Ранее Собянин заявил, что работы по реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Яузе будут завершены в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

