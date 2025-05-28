Собянин: Еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям
Более 900 объектов транспортной инфраструктуры Москвы подключили к энергосетям в 2024 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в их числе причалы и зарядные станции для речного электротранспорта, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, новые станции метро.
Градоначальник указал, что в 2025 году к энергосетям планируется подключить жилые дома и строительные площадки в рамках программы реновации, строящийся Дворец спорта «Спартак», соцобъект на территории инновационного центра «Сколково».
Что касается дополнительных мощностей, то в текущем году их получат олимпийский комплекс «Лужники», киностудия Горького и кинопарк «Москино», больницы имени Вересаева и имени Иноземцева.
Ранее Собянин заявил, что работы по реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Яузе будут завершены в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru