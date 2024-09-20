Собянин: МСД улучшил транспортное обслуживание 5 млн человек

МСД связал крупнейшие магистрали Москвы: Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Каширское, Варшавское и Щелковское шоссе, а также трассу М-12 «Восток» Волгоградский и Рязанский проспекты. Таким образом, улучшилась транспортная доступность около пяти миллионов человек.

В процессе строительства МСД возведено 140 мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, уложено три миллиона квадратных метров асфальта. Также построено 34 пешеходных перехода. Над созданием МСД работали 12 тысяч специалистов, рассказал мэр.

Сегодня МСД является самым протяженным скоростным диаметром в России. Работы над созданием скоростной автомагистрали продолжаются, строительство планируют закончить до конца 2024 года.

