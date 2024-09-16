Загрутдинов: 16 тысяч кубометров бетона использовали при возведении участка МСД

Более 16 тысяч кубических метров бетона использовали строители при возведении объектов дорожной инфраструктуры на новом участке Московского скоростного диаметра, соединяющем МКАД и трассу М-2 «Крым». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



По его словам, длина нового участка составила 4,4 км. Было выполнено не только создание дорожного полотна, но также были установлены металлоконструкции и произведено устройство монолита. Бетон был израсходован при строительстве съезда на Симферопольское шоссе, моста через реку Битцу и тоннеля под МКАД. Кроме того, при строительстве мостов использовались сборные металлические и железобетонные коробчатые балки, заявил руководитель департамента.



Кроме того, основание дорожного полотна создавалось по технологии с использованием жесткого укатываемого бетона. По словам руководитель инжинирингового холдинга АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, это позволило ускорить строительство и сделать готовый продукт долговечнее и прочнее за счет уменьшения содержания воды. Такой же бетон используется при возведении гидротехнических сооружений и взлетно-посадочных полос, отметил он. Жукков добавил, что при строительстве нового участка было израсходовано свыше 14,5 тысячи кубометров жесткого укатываемого бетона и более 34,5 тысячи тонн асфальтобетона.

