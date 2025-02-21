Собянин: Москвичи собрали более 30 тыс. подарков для участников СВО
Больше 30 тысяч подарков для участников военной операции на Украине собрали жители Москвы и волонтеры к Дню защитника Отечества, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, акция прошла площадках по всему городу. В ней приняли участие школы, колледжи, госучреждения, предприятия, коммерческие компании. Среди подарков воюющим они предоставили теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия.
По словам Собянина, в преддверии 23 февраля волонтеры помогли отправить подарки в зону СВО.
Более 9 тысяч жителей Москвы направили заявки на участие в Международном волонтерском корпусе 80-летия Победы, ранее отметил мэр Собянин.
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