Собянин: Москвичи собрали более 30 тыс. подарков для участников СВО

Больше 30 тысяч подарков для участников военной операции на Украине собрали жители Москвы и волонтеры к Дню защитника Отечества, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, акция прошла площадках по всему городу. В ней приняли участие школы, колледжи, госучреждения, предприятия, коммерческие компании. Среди подарков воюющим они предоставили теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия.

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По словам Собянина, в преддверии 23 февраля волонтеры помогли отправить подарки в зону СВО.

Более 9 тысяч жителей Москвы направили заявки на участие в Международном волонтерском корпусе 80-летия Победы, ранее отметил мэр Собянин.


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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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