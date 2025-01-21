Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 добровольцам
Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 горожанам за большой личный вклад в развитие добровольческого движения в городе. Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии.
Собянин отметил, что официально в Москве насчитывается 1,4 млн волонтеров. По его словам, волонтерство не ограничивается благотворительной деятельностью, поскольку оно не имеет формальных границ. Волонтеры помогают столице в проведении больших мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу, выставка «Россия», указал мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что ежегодно столица отбирает 30 лучших волонтеров, награждая знаками отличия «Волонтер Москвы», и предложил подумать над тем, чтобы увеличить количество награждаемых. Такой знак отличия учредило правительство в июне 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru