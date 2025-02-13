Собянин: 9 тысяч москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Более 9 тысяч жителей Москвы направили заявки на участие в Международном волонтерском корпусе 80-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 добровольцам

Собянин отметил, что волонтеры будут встречать гостей столицы, помогать ветеранам и участвовать в таких акциях, как «Георгиевская лента», «Улицы Героев», «Цветы Победы».

По его словам, москвичи уже многие годы участвуют в патриотическом волонтерстве, помогая сохранять историческую память и поддерживая участников СВО.

Мэр отметил, что в такой значимый для России год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги, а стать волонтером может любой желающий.


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ФОТО: Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:День ПобедыМоскваСергей Собянин

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