Собянин: 9 тысяч москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин отметил, что волонтеры будут встречать гостей столицы, помогать ветеранам и участвовать в таких акциях, как «Георгиевская лента», «Улицы Героев», «Цветы Победы».

По его словам, москвичи уже многие годы участвуют в патриотическом волонтерстве, помогая сохранять историческую память и поддерживая участников СВО.

Мэр отметил, что в такой значимый для России год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги, а стать волонтером может любой желающий.



