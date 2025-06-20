Собянин: Москва стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ
Москва сохранила лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, данный рейтинг - не просто «ранжирование регионов по объёму привлечённых инвестиций». В первую очередь он составляется на основе оценки усилий субъектов страны для создания комфортной для бизнеса среды. И Москва лидерует в этом списке с 2019 года.
«Мы благодарны деловому сообществу за доверие! Будем и дальше делать всё необходимое для улучшения инвестиционного климата в нашем городе», — указал Собянин.
Градоначальник добавил, что по итогам 2024 года объём инвестиций в основной капитал Москвы превысил 8,1 трлн рублей, а по итогам первого квартала текущего года превысил 1,2 трлн рублей.
Ранее Собянин заявил, что уход из РФ иностранных компаний открыл столичным предпринимателям дополнительные возможности для раскрутки их брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru