Собянин: Начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ
Отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» стартовал в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В городе продолжается формирование инновационной инфраструктуры мирового уровня. Так, в 2023 году был открыт флагманский кластер «Ломоносов», сейчас в нем работают 76 технологических компаний.
«На территории ИНТЦ МГУ “Воробьевы горы” город построит еще два кластера общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров», — указал Собянин.
Инновационный кластер начинает отбор резидентов. Претендовать на размещение могут компании, которые занимаются наукоемкими проектами в направлениях, приоритетных для страны. При отборе оценивается значимость для экономики РФ, в том числе вклад в развитие технологического сектора Москвы. Предпочтение отдадут активно инвестирующим в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы командам, сотрудничающим с вузами.
Резиденты кластеров могут рассчитывать на особый правовой режим, налоговые льготы, доступ к научно-исследовательской и образовательной базе МГУ. Прием заявок от компаний ведется на платформе i.moscow.
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