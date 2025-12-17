Собянин: Москва приготовила новогоднюю программу для семей участников СВО
Москва приготовила для семей участников специальной военной операции (СВО) новогоднюю программу. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей весь декабрь проходят праздничные представления и творческие мастер-классы. Также им будут доступны спектакли в столичных театрах и на фестивальных площадках, активности в библиотеках и культурных центрах, экскурсии, экспозиции и выставки.
«Любители спорта смогут воспользоваться бесплатным посещением нового катка в ОК «Лужники» и горнолыжного комплекса «Воробьёвы горы», а также скидкой на аренду инвентаря», - написал мэр.
Градоначальник добавил, что для участников СВО и их семей предусмотрена приоритетная регистрация на многочисленные спортивные события зимнего сезона.
Ранее Собянин заявил, что всесторонняя поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей остается приоритетом Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
