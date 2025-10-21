Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
Комплексную программу поддержки участников специальной военной операции, планирующих начать собственное дело, создали на портале «Малый бизнес Москвы». Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
В специальном разделе военнослужащим и ветеранам боевых действий доступны услуги для запуска и развития бизнеса. Программа охватывает все этапы от обучения основам предпринимательства до регистрации и поиска помещения. Все участники получат индивидуальное сопровождение. После регистрации предпринимателям смогут предоставлять консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы, возможность участия в долевых мероприятиях, бизнес-боксы партнеров — готовые решения по продвижению, бухгалтерии, автоматизации.
Практика доказывает эффективность таких мер. Так, вернувшийся со службы Ростислав Зайцев занялся созданием бренда спортивной одежды. Он воспользовался помощью в оформлении документов, консультациями по налоговой отчетности, в будущем мужчина хочет получить поддержку в разработке и оптимизации стратегии своего дела.
Благодаря программе участники СВО получают реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству.
