Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

По его словам, современные технопарки являются полноценными экосистемами, сочетающими инфраструктуру, услуги, компетенции и возможности для сотрудничества между наукой и бизнесом.

Градоначальник отметил, что основные направления московских технопарков - это строительство и реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений, а также обновление инженерных систем и оснащение современным оборудованием.

«В 2024 году столичные технопарки вложили больше 80 миллиардов инвестиций в инфраструктуру», — указал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столичном районе Марьино по программе КРТ построят технопарк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

