Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития
Москва продолжает формировать мощную платформу для технологического развития и научных прорывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, современные технопарки являются полноценными экосистемами, сочетающими инфраструктуру, услуги, компетенции и возможности для сотрудничества между наукой и бизнесом.
Градоначальник отметил, что основные направления московских технопарков - это строительство и реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений, а также обновление инженерных систем и оснащение современным оборудованием.
«В 2024 году столичные технопарки вложили больше 80 миллиардов инвестиций в инфраструктуру», — указал мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столичном районе Марьино по программе КРТ построят технопарк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
