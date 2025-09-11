Сергей Собянин рассказал, какие инновации проходят испытания в Москве

Москва — ведущий центр развития инноваций для различных сфер экономики, в столице создана и постоянно развивается система комплексной поддержки технологического бизнеса. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Разработчики и производители hi-tech продуктов получают все инструменты поддержки, в том числе содействие в тестировании в условиях реального бизнеса.

«В этом разработчикам помогает одна из наших ключевых мер поддержки, которую реализует Московский инновационный кластер – пилотное тестирование инновационных решений. Апробация новейших технологий и продуктов проходит на базе коммерческих компаний и государственных учреждений... Число пилотных площадок ежегодно увеличивается и сейчас достигло 281», - подчеркнул мэр.

С 2020 года на них запустили свыше 650 пилотных тестирований, а успешно прошедшие программу компании могли заключить контракты со столицей на поставки продукции на сумму более 4,4 млрд рублей.

Собянин рассказал об инновационном холдинге «Спецавто-инжиниринг», производящем компактные зарядные станции для электромобилей. Решение разработчика позволяет распределять мощности между несколькими подключенными авто, ускоряя зарядку. Продукт проходит пилотное тестирование в технопарке «Мосгормаш» и в дальнейшем может быть масштабирован на городскую инфраструктуру.

В свою очередь, компания «АНРИА» создала мобильное приложение с технологией дополненной реальности (AR) для навигации в больших пространствах. Пользователь с помощью камеры смартфона видит виртуальные указатели и метки на реальной картинке и так может построить маршрут. Новинка прошла тестирование в Парке Горького и вышла на рынок.

Столичный разработчик «Войс ИТ» придумал систему голосовой обратной связи, где можно оставлять отзывы голосом без авторизации и лишних действий. Решение автоматически формирует текст и даже анализирует эмоции. Систему используют в предприятиях сферы услуг, на образовательных и медицинских объектах, на мероприятиях. Пилотное тестирование провели в одной из школ, а сейчас испытания продолжаются в кластере «Ломоносов».

Компания «Новадек датацентр», выпускающая продукты в области солнечной энергетики с собственным программным обеспечением АСУНО+, создала солнечные столбы и фонари с цилиндрическими панелями и комплексом для дистанционного управления. Решение стимулирует внедрение новых источников энергии и позволяет эффективно использовать пространство.

Кроме того, разработчик «Айти-транспорт» предложил интеллектуальный видеомониторинг и адаптивные системы помощи на дороге, в том числе контроль состояния водителя и отслеживание местоположения транспорта. Систему мониторинга тестируют в АО «ОЭК».

