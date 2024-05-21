Собянин: Московский иннокластер помог бизнесу реализовать почти 15 тысяч проектов

Московский инновационный кластер помог бизнесу за шесть лет внедрить 14300 проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками. Такую статистику привёл мэр российской столицы Сергей Собянин. Данная цифровая платформа действует в мегаполисе с 2018 года, экосистема в области инноваций выступает в качестве основного канала предоставления мер поддержки предпринимательскому сообществу со стороны городского правительства.

За это время посредством МИК было привлечено более 34,2 миллиарда рублей инвестиций. В свою очередь участникам кластера оказана поддержка на общую сумму 14,2 миллиарда рублей. По словам градоначальника, столичные компании кооперируются в рамках тренда на укрепление технологического суверенитета России. За счёт этого ускоряется разработка новых технологий и выведение на рынок такого рода продуктов.