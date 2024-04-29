Подписанные соглашения создадут свыше 90 тысяч новых рабочих мест в Москве

«Программа создания мест приложения труда реализуется в соответствии с постановлением Мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволит сократить время в пути до работы для многих жителей столицы, снизить нагрузку на транспортную систему и сбалансировать застройку города. Благодаря подписанным с начала года новым соглашениям более 90 тысяч москвичей смогут найти работу рядом с домом», – отметил Максим Ликсутов.



За счет частных инвестиций в разных округах столицы будут возведены три инновационных центра, 20 многофункциональных офисных центров, три логистических комплекса, завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, производственный комплекс для легкой и пищевой промышленности. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, совокупное количество созданных рабочих мест превысит 210 тысяч, что на 40% больше показателя 2023 года.



Программа охватила практически все районы города. За четыре года реализации власти Москвы заключили свыше 90 соглашений с инвесторами о строительстве более 4,5 млн кв. метров недвижимости. Совокупные инвестиции в развитие города и создание МПТ составят свыше 1,4 трлн рублей.

