Подписанные соглашения создадут свыше 90 тысяч новых рабочих мест в Москве
За первый квартал 2024 года столичные власти подписали с инвесторами 26 соглашений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря реализации этих проектов более 90 тысяч жителей Москвы смогут найти работу в шаговой доступности от дома. Об этом проинформировал заместитель мэра Максим Ликсутов.
«Программа создания мест приложения труда реализуется в соответствии с постановлением Мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволит сократить время в пути до работы для многих жителей столицы, снизить нагрузку на транспортную систему и сбалансировать застройку города. Благодаря подписанным с начала года новым соглашениям более 90 тысяч москвичей смогут найти работу рядом с домом», – отметил Максим Ликсутов.
За счет частных инвестиций в разных округах столицы будут возведены три инновационных центра, 20 многофункциональных офисных центров, три логистических комплекса, завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, производственный комплекс для легкой и пищевой промышленности. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, совокупное количество созданных рабочих мест превысит 210 тысяч, что на 40% больше показателя 2023 года.
Программа охватила практически все районы города. За четыре года реализации власти Москвы заключили свыше 90 соглашений с инвесторами о строительстве более 4,5 млн кв. метров недвижимости. Совокупные инвестиции в развитие города и создание МПТ составят свыше 1,4 трлн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru