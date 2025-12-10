Собянин: Московские школьники завоевали 28 медалей международных олимпиад

По его словам, в составе национальной команды России они завоевали 28 медалей, в том числе 22 золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

Градоначальник отметил, что таланты московских школьников являются основой будущего развития города и страны. При этом он отметил, что своему успеху ребята обязаны не только своему трудолюбию, но и поддержке педагогов и родителей.

«Город гордится вами и вашими успехами... Половина всех наград на российской олимпиаде — это награды московских школьников... Мы уделяем очень большое внимание развитию образования... и это, конечно, приносит результаты», — заключил мэр.

Ранее российские старшеклассники завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

