Собянин: Московские школьники завоевали 28 медалей международных олимпиад
Участие в международных олимпиадах в 2025 году приняли 28 московских школьников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в составе национальной команды России они завоевали 28 медалей, в том числе 22 золотых, пять серебряных и одну бронзовую.
Градоначальник отметил, что таланты московских школьников являются основой будущего развития города и страны. При этом он отметил, что своему успеху ребята обязаны не только своему трудолюбию, но и поддержке педагогов и родителей.
«Город гордится вами и вашими успехами... Половина всех наград на российской олимпиаде — это награды московских школьников... Мы уделяем очень большое внимание развитию образования... и это, конечно, приносит результаты», — заключил мэр.
Ранее российские старшеклассники завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
