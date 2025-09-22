Собянин: Московские школьники взяли 12 медалей на чемпионате высоких технологий

По его словам, москвичи соревновались в 14 направлениях и завоевали 12 медалей: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Кроме того, команда столицы получила медаль в международном зачете по направлению «Исследование новых веществ и материалов», а также завоевала медаль в той же компетенции в корпоративном зачёте.

«Наша сборная становится лидером чемпионата высоких технологий уже третий год подряд в общем медальном зачете» — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».