Собянин: Московские школьники взяли 12 медалей на чемпионате высоких технологий
Московские школьники и студенты колледжей стали победителями и призёрами чемпионата высоких технологий, который прошёл в Великом Новгороде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, москвичи соревновались в 14 направлениях и завоевали 12 медалей: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.
Кроме того, команда столицы получила медаль в международном зачете по направлению «Исследование новых веществ и материалов», а также завоевала медаль в той же компетенции в корпоративном зачёте.
«Наша сборная становится лидером чемпионата высоких технологий уже третий год подряд в общем медальном зачете» — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
