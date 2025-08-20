Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Школьники Москвы готовят в учебных лабораториях проекты для космических исследований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, каждое исследование может стать шагом в большое будущее в науке.

«Благодаря поддержке и возможностям, которые дает столичное образование, все больше ребят могут превратить мечты о космосе в реальные открытия», — указал мэр.

Так, на орбиту отправится уникальная микробиосфера, разработанная 14-летним Данилом Соловьем из центра экологического образования Московского дворца пионеров. На проект подростка обратили внимание ученые Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Более двух месяцев назад Данила поселил в специальном модуле муравьев и мокриц, специалисты проверят адаптацию насекомых к невесомости на борту биоспутника «Бион-М» № 2. Когда капсула вернется из космоса, образец сравнят с тем, что остался у юного ученого. Особое внимание специалисты уделят анализу муравьиных ходов в гелевой среде: отличаются ли вырытые в невесомости туннели от земных. Также ученые изучат изменения в поведении, репродуктивных функциях насекомых и взаимодействии между видами. В дальнейшем проект могут применить при создании замкнутых экосистем для будущих лунных баз.

Юные горожане подготовили также другие космические разработки. Например, учащиеся космического класса образовательного центра «Протон» Александр Орлов и Андрей Горшков создали модель электромагнитного ускорителя для запуска аппаратов с Луны. В свою очередь, Андрей Усачев и Денис Скорбилин из инженерного класса школы № 1538 разработали прототип орбитальной станции-теплицы, где можно будет изучить мутацию бактерий в космосе.

