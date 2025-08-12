Собянин: МИК станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития

Он уточнил, что они включают увеличение доли технологического сектора в экономике города, рост выручки высокотехнологичных компаний и венчурных инвестиций в технологический сектор.

Также планы предусматривают увеличение доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта и рост патентной активности московского бизнеса и науки.

Отмечается, что ключевым инструментом стимулирования технологического роста экономики станет Московский инновационный кластер (МИК). Он был создан в 2018 году и уже сформировал масштабную систему кооперации науки и бизнеса для разработки и коммерциализации новых технологий.

Ранее Собянин заявил, что Москва в течение пяти лет помогает компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

