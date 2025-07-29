Собянин: Более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города

Он указал, что один из таких примеров - проводящийся с 2020 года конкурс «Лица района», в рамках которого рассматриваются проекты и идеи по улучшению районов, продвижению ярких локальных брендов на городской уровень.

По словам градоначальника, за всё время было подано более 4 500 заявок, поддержку московских властей получили более 250 проектов. Наиболее активными участниками стали жители районов Таганский, Тверской, Басманный, Хамовники и Пресненский.

Собянин рассказал, что в 2025 году онлайн-заявки принимаются до 30 сентября. Предусмоторено шесть направлений, в том числе здравоохранение и инклюзивность, патриотическое воспитание, семейные ценности и сообщества. Уже получено более 500 новых заявок.

«Проект живой, постоянно развивается, и в планах в следующем году привлечь к конкурсу не только жителей, но и различные предприятия и организации», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва сохранила лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает 360.ru.

