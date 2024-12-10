«Будут световые шоу»: Росгвардия напомнила о запрете салютов в Москве

В период новогодних праздников сотрудники Росгвардии будут работать в усиленном режиме, сказал в пресс-центре НСН Александр Романенко.

В Москве запрещено запускать фейерверки в новогоднюю ночь, однако жители и гости столицы смогут насладиться различными световыми шоу, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.

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«Есть решение мэра Москвы, все салюты запрещены. Общегородские салюты отменены в связи с тем, чтобы не вводить людей в заблуждение во время проведения спецоперации, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Стоит отметить, что придуманы различные световые шоу, которые будут проводиться для всех в каждом административном округе Москвы», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в период новогодних праздников сотрудники Росгвардии будут работать в усиленном режиме.

«В новогодние праздники порядка 300 групп задержания будут работать на маршрутах патрулирования. Наряды будут патрулировать территории, на которых расположены охраняемые объекты вневедомственной охраны Росгвардии, квартиры и так далее. Маршрут патрулирования строится из того, где находятся особо важные объекты, объекты критической инфраструктуры. Будут проводиться беседы с работниками частных охранных предприятий, будет проверяться работоспособность тревожных кнопок», - заключил Романенко.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что штраф за нелегальную торговлю фейерверками составляет до 300 тысяч рублей, при этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПреступленияОхранаФейерверкиНовый ГодРосгвардия

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