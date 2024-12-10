«Будут световые шоу»: Росгвардия напомнила о запрете салютов в Москве

По его словам, в период новогодних праздников сотрудники Росгвардии будут работать в усиленном режиме.

«В новогодние праздники порядка 300 групп задержания будут работать на маршрутах патрулирования. Наряды будут патрулировать территории, на которых расположены охраняемые объекты вневедомственной охраны Росгвардии, квартиры и так далее. Маршрут патрулирования строится из того, где находятся особо важные объекты, объекты критической инфраструктуры. Будут проводиться беседы с работниками частных охранных предприятий, будет проверяться работоспособность тревожных кнопок», - заключил Романенко.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что штраф за нелегальную торговлю фейерверками составляет до 300 тысяч рублей, при этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

