Собянин: Круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

По его словам, в зимнее время такие площадки становятся полноценными катками с тёплыми раздевалками, а летом превращаются в места для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры.

Градоначальник отметил, что в 2025 году в столице было обустроено 11 новых круглогодичных спортивных площадок, а в текущем году планируется создать ещё 23 таких пространства.

«Жители смогут чаще проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья», — добавил мэр.

