Собянин: Круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

Около 120 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется создать в Москве в 2026–2028 годах. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

По его словам, в зимнее время такие площадки становятся полноценными катками с тёплыми раздевалками, а летом превращаются в места для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры.

Градоначальник отметил, что в 2025 году в столице было обустроено 11 новых круглогодичных спортивных площадок, а в текущем году планируется создать ещё 23 таких пространства.

«Жители смогут чаще проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья», — добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2026 году в столице планируется провести реконструкцию около 100 школьных зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

