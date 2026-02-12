Собянин: Четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Он уточнил, что это спорткомплексы «Коралл» в Красносельском районе, «Жемчужина» в районе Митино, «Пингвины» в районе Бирюлево Западное и «Дмитровский» в Дмитровском районе.

Собянин указал, что в Москве продолжается реализация программы реновации действующих спортивных объектов. В неё были включены более 150 устаревших спорткомплексов, которые нуждаются в техническом обновлении.

«На сегодня обновили уже 34 объекта. В планах до конца года — ещё 20», — добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис» открылся в районе Зябликово по просьбе жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

