Собянин: Четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции
Четыре спортивных комплекса открылись в Москве после реконструкции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что это спорткомплексы «Коралл» в Красносельском районе, «Жемчужина» в районе Митино, «Пингвины» в районе Бирюлево Западное и «Дмитровский» в Дмитровском районе.
Собянин указал, что в Москве продолжается реализация программы реновации действующих спортивных объектов. В неё были включены более 150 устаревших спорткомплексов, которые нуждаются в техническом обновлении.
«На сегодня обновили уже 34 объекта. В планах до конца года — ещё 20», — добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис» открылся в районе Зябликово по просьбе жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google
- Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
- Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
- Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
- Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
- «Детективная история»: Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa
- Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
- «Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
- Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
- Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru