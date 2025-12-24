Собянин: Индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей
24 декабря 202517:54
Экономическая отдача туризма растет из года в год. Об этом в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме заявил мэр столицы Сергец Собянин.
В ходе отчёта о результатах деятельности правительства Москвы он отметил, что в 2030 году вклад отрасли в городской ВРП «увеличится до 6–7%».
Также градоначальник добавил, что в настоящее время индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.
Ранее Собянин заявил, что объём инвестиций в экономику Москвы вырос в четыре раза с 2010 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
