Собянин: Индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей

В ходе отчёта о результатах деятельности правительства Москвы он отметил, что в 2030 году вклад отрасли в городской ВРП «увеличится до 6–7%».

Также градоначальник добавил, что в настоящее время индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.

Ранее Собянин заявил, что объём инвестиций в экономику Москвы вырос в четыре раза с 2010 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».