Собянин рассказал о планах развития московской системы здравоохранения

Сегодня в столице создается лучшая в мире система массового здравоохранения. Об этом в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для этого, заявил он, необходимо перейти к всеобъемлющей программе эффективного использования ресурсов, правильной организации медпомощи, повсеместного внедрения современных медицинских технологий и полного обновления материально-технической базы.

В ближайшие годы будут реализовываться несколько масштабных проектов.

В первую очередь будет завершена система медпомощи женскому населению Москвы, количество современных центров женского здоровья увеличится с нынешних 16 до 25. Кроме того, будет сформирован современный каркас в стационарном звене, материальную базу городских больниц обновят на 100%. Сейчас в Москве возводятся многопрофильный лечебно-диагностический комплекс больницы №52, лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, корпуса онкологической больницы №62. Также в Москве планируется построить новую детскую больницу, которая станет одной из лучших в России.

«Планируется строительство второй очереди больницы в Коммунарке и ряд других объектов. Это будут настоящие больницы будущего с широчайшими возможностями для диагностики, лечения и реабилитации пациентов», – резюмировал Собянин.

