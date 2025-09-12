Собянин: Идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ
Московский инновационный кластер продолжает набор резидентов для двух будущих площадок инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского госуниверситета (МГУ) имени Ломоносова «Воробьевы горы». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин сообщил.
По его словам, с начала июня было получено свыше 350 заявок, большая часть из которых поступила от компаний из сферы биотехнологий (45%), робототехники, машино- и приборостроения (21%) и IT (17%).
Градоначальник отметил, что при формировании концепции новых площадок упор делается на запросы будущих резидентов.
«Среди наиболее востребованных решений — центры обработки данных, пространства для тестирования робототехники... центры коллективного пользования для биохимических испытаний», — указал Собянин.
Мэр добави, что новые площадки будут междисциплинарными, с уклоном на размещение лабораторий, опытных производств и R&D-центров.
Ранее Собянин представил новый сервис «Технохантер» для стажировки в сфере инноваций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
