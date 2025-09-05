Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ
Уникальная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил о том, что павильон ранее был отреставрирован и его новая жизнь «открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем».
Собянин отметил, что проведению уникальной выставке содействовала глава Минкульта РФ Ольга Любимов, которая приняла участие в церемонии открытия.
«Приглашаю всех москвичей, до февраля эта выставка будет работать. Надеюсь, она будет одной из самых посещаемых», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru