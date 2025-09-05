Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Градоначальник напомнил о том, что павильон ранее был отреставрирован и его новая жизнь «открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем».

Собянин отметил, что проведению уникальной выставке содействовала глава Минкульта РФ Ольга Любимов, которая приняла участие в церемонии открытия.

«Приглашаю всех москвичей, до февраля эта выставка будет работать. Надеюсь, она будет одной из самых посещаемых», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».