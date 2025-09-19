Собянин: Готов построенный по реновации новый дом в районе Проспект Вернадского

По его словам, жилой комплекс на улице Воейкова (дом 2) состоит из четырех корпусов высотой от трех до 11 этажей, также есть подземный этаж. Здесь будет жить 321 семья, которые переедут с трёх домов, расположенных на улице Лобачевского и проспекте Вернадского.

«У новостройки удачное расположение... Недалеко станции метро «Проспект Вернадского» и «Новаторская», Удальцовские пруды, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и кафе», — написал Собянин.

Градоначальник отметил, что шесть квартир в новом доме оборудовали для проживания людей с инвалидностью, для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками была создана безбарьерная среда, а для автовладельцев - подземный паркинг.

Ранее глава Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что в Москве был согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Перово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».