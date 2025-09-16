Мэр Москвы утвердил строительство современного городского квартала в СВАО
Современный городской квартал будет построен на северо-востоке Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что речь идёт о территории, ограниченной улицами Вилюйской, Чермянской, Молодцова и Полярным проездом, где возведут «жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, включая школу и детские сады.
Также запланированы укладка новых и реконструкция существующих дорог, строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой, благоустройства и озеление внутриквартальных общественные пространств, организация парковок.
«Реализация проекта позволит создать свыше 5,7 тысячи рабочих мест», - заключил градоначальник.
Ранее Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
