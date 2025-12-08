Собянин: Фасад арены в «Лужниках» превратится в мультимедийное пространство

По его словам, по вечерам в городе зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Он отметил, что за счёт уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветки в мультимедийное пространство превратится фасад Большой спортивной арены в «Лужниках».

«Частью композиции станет каток с различными инсталляциями», — указал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что большинство московских фонарей – это современные устройства, установленные в последние 10-15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

