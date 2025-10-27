Собянин: Еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Он уточнил, что это головное здание детской городской поликлиники №30 на Поклонной улице, филиал №3 городской поликлиники №64 на улице Верхняя Красносельская и филиал №4 детской городской поликлиники №23 на улице Кошкина.

По словам градоначальника, в течение пяти лет в Москве обновили и построили заново более 340 зданий взрослых и детских поликлиник.

«Но работа по улучшению качества амбулаторной помощи продолжается. Мы ведем её на системной и постоянной основе», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково в Зеленограде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

