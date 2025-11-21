Собянин: Дорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе соединят с МСД
Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что данная дорога, протяжённость которой составит 26,6 км, соединяет пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.
По словам градоначальника, новую тассу соединят с Московским скоростным диаметром (МСД). Это произойдёт в районе Варшавского шоссе одновременно с вводом в эксплуатацию пятого участка - первые четыре уже ввели в эксплуатацию.
«В составе финишного участка планируется построить и реконструировать свыше 14 км дорог, включая тоннель, эстакаду-съезд и два путепровода, в том числе через пути МЦД-2. Для пешеходов сделают шесть подземных и три надземных перехода», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве завершилось благоустройство Волгоградского проспекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru