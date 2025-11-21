Надземный и подземный пешеходный переходы появятся в Мневниковской пойме
Два пешеходных перехода построят в Мневниковской пойме (СЗАО) в рамках развития улично-дорожной сети. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Сейчас ведутся работы по обустройству надземного и подземного пешеходных переходов, укладке тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды. Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования, благоустраивают территорию», – сказал Десятков.
Возведение пешеходных переходов ведется в рамках строительства улично-дорожной сети в Мневниковской пойме протяженностью 8,7 километра. Ранее движение транспорта запустили на путепроводе через Северо-Западную хорду.
В свою очередь гендиректор АО «Дороги и Мосты» *(Нацпроектстрой)* Михаил Григорьев назвал важными элементами транспортной инфраструктуры района подземный пешеходный переход на перекрестке Проектируемого проезда №1165 и надземный пешеходный переход над улицей Нижние Мневники. По его словам, объекты готовы на 85%, впоследствии они будут очень востребованными среди москвичей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о строительстве второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Европа готовит альтернативный план по Украине
- В трех регионах России утром сбили 18 дронов ВСУ
- Вассерман: Математический диктант заинтересует россиян точными науками
- Перевозчики: Закрыв границу с Белоруссией, Литва наказала сама себя
- СМИ: Северокорейские военные ненадолго пересекли границу с Южной Кореей
- В Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
- «АвтоВАЗ» к концу года соберет в Петербурге три тысячи Lada Iskra
- Купянск и Ямполь взяты: Путин встретился с генералами, Украина «переваривает» мирный план
- На Кубани два человека пострадали из-за обломков БПЛА
- Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru