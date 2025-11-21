Надземный и подземный пешеходный переходы появятся в Мневниковской пойме

Два пешеходных перехода построят в Мневниковской пойме (СЗАО) в рамках развития улично-дорожной сети. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Сейчас ведутся работы по обустройству надземного и подземного пешеходных переходов, укладке тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды. Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования, благоустраивают территорию», – сказал Десятков.

Возведение пешеходных переходов ведется в рамках строительства улично-дорожной сети в Мневниковской пойме протяженностью 8,7 километра. Ранее движение транспорта запустили на путепроводе через Северо-Западную хорду.

В свою очередь гендиректор АО «Дороги и Мосты» *(Нацпроектстрой)* Михаил Григорьев назвал важными элементами транспортной инфраструктуры района подземный пешеходный переход на перекрестке Проектируемого проезда №1165 и надземный пешеходный переход над улицей Нижние Мневники. По его словам, объекты готовы на 85%, впоследствии они будут очень востребованными среди москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о строительстве второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.

