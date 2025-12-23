Собянин: Дом культуры — один из главных досуговых центров ВДНХ
Первым объектом ВДНХ, отреставрированным в рамках программы по возрождению главной выставки страны, стал павильон № 84 «Дом культуры». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что реставрация павильона, построенного в 1954 году, завершилась в 2017 году. В рамкаха работ были восстановлены фасад, сцена и танцевальная площадка, лепной декор и деревянные элементы интерьера. Кроме того, выполнено обновление инженерных систем и благоустройство территории.
Собянин отметил, что в настоящее время «Дом культуры» является одним из главных досуговых центров ВДНХ. Здесь проводятся спектакли Московского театра комедии и проходит Международный фестиваль искусств «Вдохновение».
Также в павильоне организуют мастер-классы, занятия по вокалу, танцам, актерскому мастерству, творческие занятия для участников проекта «Московское долголетие».
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что зимой на ВДНХ планируется проведение сотен мероприятий, в том числе, мастер-классов по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Единый ID пользователя признали шагом к запрету зарубежных сервисов
- АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
- Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
- «Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
- Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
- АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru