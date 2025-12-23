Собянин: Дом культуры — один из главных досуговых центров ВДНХ

Градоначальник напомнил, что реставрация павильона, построенного в 1954 году, завершилась в 2017 году. В рамкаха работ были восстановлены фасад, сцена и танцевальная площадка, лепной декор и деревянные элементы интерьера. Кроме того, выполнено обновление инженерных систем и благоустройство территории.

Собянин отметил, что в настоящее время «Дом культуры» является одним из главных досуговых центров ВДНХ. Здесь проводятся спектакли Московского театра комедии и проходит Международный фестиваль искусств «Вдохновение».

Также в павильоне организуют мастер-классы, занятия по вокалу, танцам, актерскому мастерству, творческие занятия для участников проекта «Московское долголетие».

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что зимой на ВДНХ планируется проведение сотен мероприятий, в том числе, мастер-классов по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

