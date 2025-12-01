Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»

Современное культурное пространство «ЗИЛАРТ» появилось на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Мосвкы Сергей Собянин.

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

Он отметил, что на заброшенной территории ранее появились жилые кварталы, спортивный комплекс и стадионы, а также набережная и парк.

«Чего здесь не хватало — это культурного пространства... И вот сегодня оно появилось. Так что я поздравляю всех жителей «ЗИЛАРТа», — указал мэр.

Градоначальник добавил, что в музее четыре выставочных зала, а также конференц-зал, фотолаборатория и архивные помещения. Одновременно посещать его смогут до 1300 человек.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ посетили более 100 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МузейКультураСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры