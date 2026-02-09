Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

В частности, он рассказал, что в прошлом году московское правительство обеспечило устойчивое и позитивное экономическое развитие города. По предварительным оценкам, рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы за 2025 год составит 2,3%.

Градоначальник отметил, что промышленность столицы вернула себе позиции одной из ведущих отраслей экономики города. Ключевым условием успеха стало создание современной инфраструктуры для размещения промышленных производств. За 15 лет площадь промышленных площадей увеличилась с 10 млн до 13 млн квадратных метров.

Собянин указал, что в 2025 году были введены такие объекты, как Национальный космический центр имени В.В. Терешковой, Московский центр фотоники, производство сложных лекарственных генно-инженерных препаратов «Генериум-Некст», Московский машиностроительный завод «Скорость», Московская верфь и другие.

Мэр добавил, что в следующем году планируется завершение строительства или ввод в эксплуатацию завода аккумуляторных батарей «Рэнера», центра фотошаблонов, Московской испытательной лаборатории микроэлектроники, первоого в России крупносерийного производства печатных плат «Электронные компоненты», производства лекарственных препаратов «Артселленс» и ряда других критически важных производств лекарственных средств, медтехники и электротранспорта.

Ранее Собянин заявил о росте объёма выпуска в Москве инновационных лекарственных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».