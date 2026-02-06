Сергей Собянин: В Очаково-Матвеевском появится новая школа
Школа на тысячу мест появится в Москве в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Градоначальник обратил внимание, что один из главных принципов в развитии столицы — создание комфортной городской среды. Для этого во всех районах одновременно с жильем возводят социальные объекты.
«Например, в Очаково-Матвеевском инвестор строит вместе с жилым комплексом школу для тысячи ребят», — указал Собянин.
Школа рассчитана на учеников 1 - 11 классов, при этом для начальной школы предусмотрен отдельный блок здания. На третьем этаже появится медиатека, также в учреждении обустроят лабораторно-исследовательские комплексы (медицинский, инженерный, академический, для изучения естествознания), два спортивных зала и один гимнастический.На территории школы появятся учебно-опытная зона с теплицей, физкультурно-спортивное пространство, игровые площадки, места для отдыха. Завершить строительные работы планируют в 2026 году. Объект включат в состав школы № 1741.
Также на Очаковском шоссе в составе еще формирующегося жилого комплекса возвели детский сад с бассейном для 350 детей. Близлежащую территорию уже благоустроили, здесь появились проезды и тротуары, велопарковка, фонари и скамейки, игровые зоны, площадки для мини-футбола и гимнастики.
В районе Очаково-Матвеевское с 2011 года возвели 11 социальных объектов, продолжается строительство еще восьми.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не добивают до домов: Почему застройщиков просят учитывать установку вышек связи
- В России не планируют изменять программы субсидирования авиарейсов
- В Москве совершили покушение на генерала Минобороны Алексеева
- СМИ: Генерал Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии
- Лавров: ОБСЕ подошла к угрозе саморазрушения
- Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
- Россиянам объяснили, кому выгодна «удаленка» вместо больничного
- Депутат Бессараб осудила идею коллег об «удаленке» вместо больничного
- Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян
- Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru