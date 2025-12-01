Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

По его словам, тоннелепроходческому комплексу «Эсмина» предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 метров. Работы в левом, а также правом тоннелях, планируется завершить в 2026 году

Градоначальник отметил, что новая ветка пройдёт от ЗИЛа до Бирюлёва Восточного и Западного. Благодаря ей местные жители смогут добраться в центра города на 30 минут быстрее.

«Линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов «Москва-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».