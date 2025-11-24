Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

Станция «Достоевская» Кольцевой линии Московского метро готова на 35%. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Новый станционный комплекс появится на этой ветке впервые за последние 70 лет.

«Задача очень сложная, так как работы ведем в самом центре города — в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Приходится применять горный способ проходки — с использованием средств малой механизации», — рассказал градоначальник.

Работы выполняют практически вручную. Чтобы ускорить процесс, специалисты соорудили четыре шахтных ствола для транспортировки на глубину материалов и оборудования. Комплекс «Екатерина» начал проходку пятого ствола для системы вентиляции. Работу планируют завершить до конца года.

Станция «Достоевская» расположится на пересечении улиц Самотечной и Дурова между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Она станет 13-й на Кольцевой линии метро. На «Достоевской» оборудуют подземный вестибюль под улицей Дурова на пересечении с Делегатской и наземный — у спорткомплекса «Олимпийский», на перекрестке Дурова и Олимпийского проспекта.

