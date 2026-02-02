Ефимов: Строительство 10 спортивных объектов началось в Москве в 2025 году

Спортивные объекты суммарной площадью 233 тысячи квадратных метров начали строить в Москве в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году в столице началось строительство 10 новых спортивных объектов. Их общая площадь превысит 230 тысяч квадратных метров. Возводятся как значимые для всего города сооружения, так и районные спортивные комплексы. Все проекты реализуются за счет внебюджетных средств. В результате в столице построят объекты для разных видов спорта с бассейнами, ледовыми аренами, футбольными полями и залами. Новая спортивная инфраструктура появится в районах Ново-Переделкино, Солнцево, Коммунарка, Раменки, Хорошевский, Пресненский и Можайский», — отметил вице-мэр.

Рост количества спортивных объектов помогает прививать москвичам любовь к активному образу жизни. В новых спорткомплексах можно повысить уровень мастерства, освоить новый вид спорта или посетить соревнования. Объекты строятся с учетом современных требований к пространствам для тренировок, особое внимание уделяется удобству спорткомплексов для посетителей.

В частности, подчеркнул министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, здание с банным комплексом, флоатинг-зоной, закрытым и открытым бассейнами построят в Коммунарке. Кроме того, спорткомплекс с теннисными кортами и тренажерным залом появится в зеленоградском районе Матушкино, а в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Ново-Переделкино оборудуют три бассейна.

Разрешения на строительство спортивных объектов были оформлены Мосгосстройнадзором. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, проведено 13 выездных проверок качества выполненного объема и стройматериалов на предмет их соответствия требованиям проектной документации.

Проектами в объектах предусмотрены массажные кабинеты, удобные раздевалки с душевыми кабинами и точки питания.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в 2025 году в Москве было построено свыше 110 объектов социальной инфраструктуры. Строительство ведется в соответствии с инициативами и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

